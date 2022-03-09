«الصحة» تبحث تحسين الخدمات الطبية بمستشفى صرمان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المراكز الطبية، توفيق الدرسي، صباح اليوم، مع مدير مستشفى صرمان التعليمي علي الكويدري، سبل حول تحسين الخدمات الطبية للمستشفى.

وناقش وكيل وزارة الصحة سبل دعم المستشفى باحتياجاته المختلفة، كما تابع سير عمل أقسام النساء والولادة والجراحة والباطنة والعظام والعيون، والوحدات التابعة للمستشفى، وفق بيان للوزارة اليوم.

حضر الاجتماع، منسق مكتب الوكيل للشؤون الفنية والديوان محمد العموري.

- أبوجناح يتلقى دعوة لحضور مؤتمر وزراء الصحة العرب في القاهرة

وأول من أمس الإثنين، تلقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، دعوة من رئيس المجلس العربي للاختصاصات الصحية، أحمد السعيدي، لحضور مؤتمر مجلس وزراء الصحة العرب المزمع عقده في القاهرة يومي 23 و24 مارس الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء عبر دوائر الاتصال عن بُعد، الإثنين، والذي تناول عدة محاور، منها سبل تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين الصحية، إلى جانب الخطط والمشاريع والبرامج المستقبلية.