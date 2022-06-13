حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السايح، حقيقة انتشار «فيروس المدارس»، وقال إن «هذا شيء يحدث سنويا، وينتشر ليس في ليبيا فقط، إنما في عدة دول».

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين، «دور مركز مكافحة الأمراض هو مراقبة الوضع وتقييمه حتى لا يخرج عن السيطرة».

وأضاف «فرق الرصد في البلديات أخذت بعض العينات ويجري الكشف عنها في مختبراتنا»، متمنيا من «العيادات الخاصة التعاون مع فرق الرصد للإبلاغ عن كل الحالات». وتابع «هناك حالات للإنفلونزا بنوعيها A & B، وهذه الحالات حالات قليلة ولا تشكل أي خطر»، مضيفا «العلاج متوفر وجرى توزيعه على المستشفيات وحالات الإصابة».