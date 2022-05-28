Atwasat

«مكافحة الأمراض»: 5 إصابات متوسط الحالات الإيجابية بـ«كورونا» الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 01:08 مساء
«مكافحة الأمراض»: 5 إصابات متوسط الحالات الإيجابية بـ«كورونا» الأسبوع الماضي
شخص يتلقى جرعة لقاح مضاد لكورونا. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
alwasat radio

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إن متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بلغ 5 حالات الأسبوع الماضي. جاء ذلك وفق التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي خلال الفترة بين 21 و26 مايو.

وأوضح المركز، في بيان، أن متوسط عدد العينات بلغ 274 عينة، فيما بلغت نسبة الحالات الموجبة 1.8%، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الحالات المتعافية بلغ 4 حالات. ونوه البيان بعدم تسجيل حالات وفيات.

- «مكافحة الأمراض»: 6 إصابات متوسط الحالات الإيجابية لـ«كورونا» الأسبوع الماضي 
- «بوابة الوسط» ترصد تحديات العمل بمركز سبها الطبي 
- «مكافحة الأمراض»: ليبيا من أقل البلدان إقبالا على تلقي لقاح «كورونا»

«مكافحة الأمراض» يحذر
وفي منتصف أبريل الماضي، حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي

ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله

اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله
عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت

عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت
المشروع المفقود

المشروع المفقود
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس «تسييري» بلدية بنغازي يلتقي وفدا من الشركات المصرية
رئيس «تسييري» بلدية بنغازي يلتقي وفدا من الشركات المصرية
الحويج يدعو أصحاب الأعمال في تونس لتنظيم معارض مشتركة باتجاه أفريقيا
الحويج يدعو أصحاب الأعمال في تونس لتنظيم معارض مشتركة باتجاه ...
المنفي يشارك في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي
المنفي يشارك في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد ...
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد بلدية مرادة
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد ...
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا والمنطقة
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح ......
بلدية شحات تعلن نتيجة تحليل عينات مياه الشرب من المنصورة والخراشيف
بلدية شحات تعلن نتيجة تحليل عينات مياه الشرب من المنصورة ......
محلة جرمة الأثرية تشهد بدء الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق
محلة جرمة الأثرية تشهد بدء الملتقى الأول لمبادرة لم شباب ......
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا والمنطقة
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا ......
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد بلدية مرادة
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط