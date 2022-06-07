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القيادة العامة تقدم دعما لوجستيا وأسلحة جديدة لكتيبة «سبل السلام»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 12:15 مساء
القيادة العامة تقدم دعما لوجستيا وأسلحة جديدة لكتيبة «سبل السلام»
الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، تقديم دعم لوجستي وأسلحة جديدة إلى كتيبة «سبل السلام»، المتمركز في منطقة الجنوب الشرقي.

وأشار المسماري إلى أن هذا الدعم يأتي لتمكين الكتيبة من تأمين تلك المنطقة، وتمشيط منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان وحتى حدود تشاد وصولا إلى منطقة الجنوب الغربي، حسب تصريح إلى جريدة «الاتحاد» الإماراتية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الأراضي الشاسعة في ليبيا تحتاج لقوات كبيرة وإمكانات متطورة وتقنيات حديثة، منها طائرات التصوير والمسيرات من دون طيار كي تمشط هذه المناطق على مدار الساعة.

إرسال تعزيزات من القيادة العامة إلى الجنوب
وأمس الإثنين، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، إرسال تعزيزات عسكرية جديدة لدعم غرفة عمليات الجنوب، في إطار «العمليات المستمرة للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتأمين الجنوب».

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وتشمل التعزيزات وحدات عسكرية من «اللواء 51 مشاة، واللواء 71 مشاة، والكتيبة 188، والكتيبة 648، والكتيبة 666» من المنطقة العسكرية الغربية للقيادة العامة، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

الاضطرابات في مناجم الذهب بتشاد
وتأتي تلك التعزيزات العسكرية في ظل استمرار الاضطرابات في تشاد، حيث أمر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم هناك، محمد إدريس ديبي، السبت الماضي، بالشروع في عملية نزع سلاح المدنيين في أقصى شمال البلاد، بعد 12 يوما من الاشتباكات المسلحة التي خلفت مئة قتيل قرب الحدود الليبية.

ودارت الاشتباكات في منطقة كوري بوغودي التشادية التي تبعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الليبية، وسببها نزاع على مناجم الذهب بين عدة قبائل بالبلدان ذات الحدود المشتركة.

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