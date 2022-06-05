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وزير الاقتصاد يحظر استيراد لعب أطفال يستخدم معها مقذوفات صلبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 05:50 مساء
وزير الاقتصاد يحظر استيراد لعب أطفال يستخدم معها مقذوفات صلبة
مسدس أطفال يستخدم معه الخرز مشمول بقرار حظر الاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. (الإنترنت)
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم الأحد، قرارًا بشأن حظر استيراد لعب الأطفال التي يستخدم معها مقذوفات صلبة مثل المسدسات والبنادق التي يستخدم معها الخرز أو السهام، على أن تضاف إلى قائمة السلع المحظور استيرادها، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»؟

ونص القرار رقم (541) لسنة 2022 بشأن حظر استيراد سلعة في مادته الأولى على أن «يحظر استيراد لعب الأطفال بشكل مسدسات أو بنادق مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز أو السهام، وتضاف إلى قائمة السلع المحظورة استيرادها وفقًا لأحكام المادة (3) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (359) لسنة 2021 المشار إليه في ديباجة القرار.

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حظر استيراد التمور وبرومات البوتاسيوم ومحول كهرباء
وأصدر الحويج في أوقات سابقة عدة قرارات شملت العديد من السلع، منها ما يجري إنتاجه محليًا وأخرى جرى حظرها لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة والمواصفات والمعاييرالمحددة من قبل الجهات المختصة.

ففي 3 فبراير الماضي، أصدر قرارًا بإضافة التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارًا من تاريخ أول مارس المقبل، والمحددة في المادة 3 من القرار رقم 359 لسنة 2021، كما قرر أيضًا حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم، المدرجة كمركب كيميائي في صناعة الخبز في 15 أغسطس 2021.

وفي يناير الماضي، أصدر الحويج، قرارًا يقضي بـ«حظر استيراد المحول الكهربائي (بيتا) بجميع أشكاله وأنواعه وفئاته لإضراره بالشبكة العامة للكهرباء، وذلك للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة».

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