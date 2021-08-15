«الاقتصاد» تحظر استيراد برومات البوتاسيوم واستخدامها في المخابز

أحد المخابز الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم، المدرجة كمركب كيميائي.

وأشار القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إلى «حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات». وحظر القرار على «أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعًا باتًّا تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال».

ووجه القرار الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقًا للتشريعات النافذة.

وتستخدم مادة برومات البوتاسيوم في العجين، للتسريع من عملية اختمار المنتج، سواء مخبوزات مثل الفينو والكيك، أو حلويات، وتستخدم لتقويته وإظهاره بشكل متماسك أكبر.

وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس شعبة التغذية بالمركز القومي للبحوث المصري، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية بعد «تحليل هذه المادة وجدنا أن استخدامها على المدى الطويل قد يسبب إصابة بالأورام، فأوصينا بحظرها».