«الاقتصاد والتجارة» تحظر استيراد المحول الكهربائي «بيتا»

المحول الكهربائي (بيتا). (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، «حظر استيراد المحول الكهربائي (بيتا) بجميع أشكاله وأنواعه وفئاته لإضراره بالشبكة العامة للكهرباء، وذلك للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة».

وأسند القرار الذي نشرت الوزارة نسخة منه إلى «الشركة العامة للكهرباء وضع ونشر المواصفات الفنية المعتمدة للمحولات والمسموح باستيرادها وتركيبها على الشبكة العامة للكهرباء لتكون متاحة للاطلاع وعلم الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الراغبة في استيراد هذه المحولات».

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ودعا وزير الاقتصاد والتجارة «الجهات الضبطية المختصة إلى ضبط المخالفين لأحكامه، وسحب تراخيصهم، ومصادرة هذه السلعة، وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة».