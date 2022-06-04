«الأرصاد»: الموج بين قليل الاضطراب وهادئ.. وارتفاعه لا يتجاوز 1.5 متر

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتراوح شدة الموج، اليوم السبت، بين هادئ وقليل الاضطراب، فيما يصل أقصى ارتفاع له إلى 1.5 متر، مع احتمال ظهور شبورة مائية على أغلب الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه غدًا على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وشمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.

- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الليلة وفى الصباح الباكر على أغلب الساحل، لاحتمال ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية وتكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، وسرعتها تتراوح ما بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و 1.50 متر.

- البحر خفيف الى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة.

- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل بنغازي لاحتمال ظهور شبورة مائية.

خريطة لحالة الطقس المتوقعة على الساحل الليبي، 4 يونيو 2022. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

خريطة لحالة الطقس المتوقعة على الساحل الليبي، 5 يونيو 2022. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)