شاهد في «اقتصاد بلس»: معدل التضخم في ليبيا.. وتداعيات التسريب النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الأربعاء، تقرير التضخم الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، الذي أشار إلى أن معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 4.9%، مسجلاً زيادة قدرها 13.2 نقطة على أساس سنوي.

وناقش البرنامج تداعيات التسريب النفطي في خط نقل الخام من حقل السرير إلى ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق، بعدما أعلنت أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» فقدان 220 ألف برميل نفط يوميًا جراء التسرب، الذي أرجعت حدوثه إلى «عدم صيانة خطوط نقل الزيت بجميع حقوق الشركة لتأخر الميزانيات».

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وقالت وزارة النفط والغاز إن دور المؤسسة الوطنية للنفط هو وضع سياسة واضحة مبنية على مراجعات السنوات الماضية، والدروس المستفادة بخصوص عمليات الصناعة النفطية، وذلك بعد أن أرجعت الشركة التسريب إلى غياب الميزانيات اللازمة من أجل صيانة جميع الخطوط والمحطات والمرافق الناقلة من الحقول إلى موانئ التصدير.