فقدان 220 ألف برميل نفط يوميا جراء تسرب في خط «السرير - الحريقة» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» فقدان 220 ألف برميل نفط يوميا جراء تسرب بالخط الواصل بين حقل السرير النفطي وميناء الحريقة النفطي في طبرق، قرب محطة «البوستر 10 كيلو».

وأرجعت الشركة وقوع التسرب إلى عدم صيانة خطوط نقل الزيت بجميع حقوق الشركة لتأخر الميزانيات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى حاجة الشركة للميزانيات اللازمة من أجل صيانة جميع الخطوط والمحطات والمرافق الناقلة من الحقول إلى موانئ التصدير، وإجراء المعالجات الكيميائية لخطوط النقل.

واتخذت إدارة الشركة الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل إيقاف التسرب، مقدمة الشكر إلى «اللواء الثامن مشاة» التابع للقيادة العامة على إبلاغه بالواقعة، ومساعدته في التعامل مع الحادث، وفق البيان.