الدبيبة يفتتح الدورة 12 لمعرض «ليبيا بلد» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، فعاليات الدورة 12 لمعرض «ليبيا بيلد» المقام بمعرض طرابلس الدولي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات العامة والخاصة وعدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا.

ويعد معرض «ليبيا بيلد» الملتقى الاقتصادي الأكبر على مستوى ليبيا، حيث تشارك في دورته الـ12 لهذا العام التي تستمر على مدى أربعة أيام أكثر من 300 شركة وطنية وأجنبية، بحسب ما نشرته الشركة الليبية للحديد والصلب عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة الليبية للحديد والصلب إنها تشارك في هذه الدورة بجناح «مميز» لتضفي بحضورها صبغة رسمية باعتبار أن الشركة تمثل حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني.

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وأجرى الدبيبة عقب افتتاح الدورة 12 من معرض «ليبيا بيلد» جولة تفقد خلالها عدد من الجنحة المشاركة في المعرض رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، شملت جناح الشركة الليبية للحديد والصلب.

وكان في استقبال الدبيبة لدى زيارته لجناح الشركة الليبية للحديد والصلب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة ورئيس قسم الخدمات الإعلامية.

وعبر الدبيبة خلال الزيارة عن إعجابه بجحم عمل الشركة الليبية للحديد والصلب، مثنيًا على جهودها في الاستمرار بدعم الاقتصاد الوطني.

جناح الشركة الليبية للحديد والصلب بمعرض «ليبيا بلد» في طرابلس. (الشركة الليبية للحديد والصلب)

الحويج مع سفيري بريطانيا وإسبانيا بمعرض «ليبيا بلد» في طرابلس. (الشركة الليبية للحديد والصلب)

زيارة الدبيبة لجناح الشركة الليبية للحديد والصلب بمعرض «ليبيا بلد» في طرابلس. (الشركة الليبية للحديد والصلب)

زيارة الدبيبة لجناح الشركة الليبية للحديد والصلب بمعرض «ليبيا بلد» في طرابلس. (الشركة الليبية للحديد والصلب)