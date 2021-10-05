الدبيبة يفتتح معرض «ليبيا بيلد» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 10:32 صباحا
الدبيبة خلال افتتاحه معرض ليبيا بليد للعام 2021، 4 أكتوبر 2021، (شركة الحديد والصلب)

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، معرض «ليبيا بيلد» للعام 2021، المقام بأرض المعارض في مدينة طرابلس.

جاء ذلك في فعالية أمس الإثنين، حيث تفقد جناح الشركة الليبية للحديد والصلب، والتقى رئيس مجلس إدارتها محمد الفقيه، ووكيل شؤون الإنتاج بوزارة الصناعة والمعادن مصطفى السمو، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويشارك في المعرض أكثر من 200 شركة محلية، بينها 127 شركة متخصصة في مجال البناء والإنشاءات، إضافة إلى 300 شركة أجنبية، ويستمر إلى الخميس المقبل، ويتوقع استقباله نحو 14 ألف زائر.

وحقق معرض «ليبيا بيلد»، الذي يعود تاريخ نسخته الأولى إلى العام 2004، نموًا كبيرًا على مر السنين، ليصبح نقطة مرجعية لسوق شمال أفريقيا إلى أن أُغلق في العام 2014 بسبب الصراع.

الدبيبة خلال الافتتاح
الدبيبة يتفقد أحد أجنحة المعرض.
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