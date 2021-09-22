«نوفا»: 20 شركة إيطالية تشارك في معرض «ليبيا بيلد 2021»

إعلان ترويجي لمعرض ليبيا بيلد 2021. (صفحة المعرض على فيسبوك)

قالت وكالة نوفا الإيطالية، إن روما تعتزم المشاركة بـ«دور رائد» في معرض «ليبيا بيلد 2021» لدعم قطاع البناء، الذي ستنطلق فعالياته في معرض طرابلس الدولي بالعاصمة الليبية، في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل، متوقعة مشاركة أكثر من 20 شركة إيطالية في المعرض الذي يُعدّ أكبر معرض للبناء في شمال أفريقيا.

وستشارك الوكالة الإيطالية للتجارة «ICE»، التي افتتحت مؤخرًا فرعها في طرابلس بالسفارة الإيطالية، في معرض ليبيا بيلد 2021 بجناح مخصص للترويج للشركات الإيطالية المهتمة وغير القادرة على المشاركة، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 13 ستتاح لها الفرصة لعرض كتيبات كاتالوج العروض والمواد الترويجية من خلال جناح الوكالة، بينما ستشارك عشر شركات إيطالية أخرى في المعرض بمساحة عرض خاصة بها.

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وقال مدير مكتب وكالة الترويج في طرابلس رومانو باروتسي، لوكالة «نوفا»، إن «الشركات الإيطالية ليست الأكثر عددًا مقارنة بالمشاركة في 2014، لكنها الأفضل من حيث التكنولوجيا والمنتجات».

وحقق معرض ليبيا بيلد، الذي يعود تاريخ نسخته الأولى إلى العام 2004، نموًا كبيرًا على مر السنين، ليصبح نقطة مرجعية لسوق شمال أفريقيا إلى أن أُغلق في العام 2014 بسبب الصراع.

ويُتوقع حضور أكثر من 500 عارض، وأكثر من 14 ألف زائر إلى جانب تجهيز مساحة للمعرض على طول 30 ألف متر مربع خلال النسخة الحادية عشرة المقبلة.

وتوضح الوكالة الإيطالية (ICE) والتي تعمل في الترويج بالخارج وتدويل الشركات الإيطالية، على موقعها بالإنترنت أن ليبيا كانت تمثل دائمًا واحدة من الأسواق المفضلة للشركات الإيطالية، خاصة لقطاع البناء والطاقة.

ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الليبية، استثمرت أكثر من 100 شركة إيطالية في ليبيا قبل ثورة 2011، ما ساعد إيطاليا في تصدر قائمة الدول المصدرة إلى الدولة الأفريقية.