إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، القوائم المبدئية لمرشحي برلمان الشباب، مشيرة إلى أن مرحلة فتح الطعون على أسماء المرشحين بدأت من اليوم.

وضمت القوائم نحو 8 آلاف و500 مترشح، نشرت منصة «حكومتنا» تفاصيل بياناتهم، وأغلبهم تجاوز سن الـ 25 المعلن كحد أقصى لعمر المرشح، إذ بلغ إجمالي مَن ينطبق عليهم شرط العمر 2158 مرشحًا فقط، فيما يجري الاقتراع يوم 10 يونيو المقبل.

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عودة برلمان الشباب بـ200 عضو

وفي 13 أبريل الماضي، كشفت وزارة الشباب عن إعادة فتح باب الترشح لبرلمان الشباب في نسخته الأولى؛ لمحاكاة لسلطة التشريع، ليضم البرلمان 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

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وحددت الوزارة ثلاثة شروط رئيسية في مَن يترشح لعضوية برلمان الشباب، تتمثل في: ألا يقل العمر عن 17 عامًا وألا يتجاوز الـ25 سنة ميلادية وقت ترشحه، وألا يكون عضوًا باللجنة العليا المنظمة للانتخابات، وأن يلتزم بالقواعد التي تحددها اللجنة العليا للمرشحين.