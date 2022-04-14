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إعادة فتح باب الترشح لبرلمان الشباب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 01:14 صباحا
إعادة فتح باب الترشح لبرلمان الشباب الليبي
إعادة فتح باب الترشح لبرلمان الشباب الليبي (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)
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أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الأربعاء، عن إعادة فتح باب الترشح لبرلمان شباب ليبيا في نسخته الأولى؛ محاكاةً لسلطة التشريع، ليضم 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وحددت الوزارة ثلاثة شروط رئيسية فيمن يترشح لعضوية برلمان الشباب، تتمثل في: ألا يقل العمر عن 17 عامًا ولا يتجاوز الـ25 سنة ميلادية وقت ترشحه، وألا يكون عضوًا باللجنة العليا المنظمة للانتخابات، وأن يلتزم بالقواعد التي تحددها اللجنة العليا للمرشحين.

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وأشارت الوزارة أن تلك الشروط تنطبق على المتقدمين سابقًا وقت تقدمهم، داعية الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط، تعبئة النموذج الإلكتروني عبر هذا الرابط.

وأوضحت أن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح هو مساء السبت 16 أبريل 2022م.

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