الزني يعرض على عقيلة اقتراحا بتأسيس برلمان الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 08:42 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير الشباب وأعضاء اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب في القبة، 24 مايو 2021. (مجلس النواب)

قدم وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مقترحا بتأسيس برلمان الشباب الليبي، الذي يساهم في تعزيز أسس الديمقراطية وتدريب كوادر شبابية للمشاركة الفاعلة في الساحة السياسية.

وحسب بيان صحفي صادر عن المجلس، قدم الوزير وأعضاء اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب خلال لقاء مع عقيلة في القبة، الإثنين، نبذة عامة عن مشروع برلمان الشباب الليبي وأهداف تأسيسه وكيفية تشجيع الشباب الليبي على المطالبة بحقوقهم، وتمكين الشباب من معرفة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الليبي.

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واستعرض وزير الشباب خطط عمل الوزارة في دعم الشباب من حيث التدريب والتأهيل وكيفية دمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية دعم الشباب ومنحهم أولوية في فرص العمل واستكمال دراستهم في الخارج، مشددا على أهمية دورهم في النهوض بالوطن.

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