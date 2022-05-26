عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع هام» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عقد اجتماع موسع ظهر الثلاثاء المقبل في مقر ديوان المجلس بمدينة سرت، مؤكدا أهمية الحضور والتقيد بمكان وزمان الاجتماع.

ووجه صالح خطابًا رسميًا إلى كل من: رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة (فتحي باشاغا)، ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة المحاسبة، ووزير التخطيط ومالية بحكومة باشاغا، ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب هيئة رئاسة المجلس ولجنة المالية والتخطيط، وذلك حسبما نشر الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الخميس.

وفي 9 مايو الجاري أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، وذلك بعد مناقشة المشروع من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

واقترحت حكومة باشاغا ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفا و200 دينار، تتوزع على أربعة أبواب، حسب وزير المالية أسامة حماد.