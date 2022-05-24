وليامز و«لجنة 5+5» تؤكدان ضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» خلال لقائهما بمدينة طليطلة الإسبانية، على ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وفق سلسلة تغريدات نشرتها وليامز عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء.

وتشارك وليامز وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا ووزراء ومسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في ورشة عمل فنية بمدينة طليطلة الإسبانية حول طرق الدعم الفني لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج» لأفراد المجموعات المسلحة في ليبيا.

الوسيلة المهمة لبناء السلام في ليبيا

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «سعدت بلقاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على هامش (ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) في مدينة طليطلة، التي شارك في تنظيمها وزارة الخارجية الإسبانية ومعهد توليدو الدولي للسلام».

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وأضافت وليامز في تغريدة ثانية أنها اتفقت مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «على أن الشمولية الكاملة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هي وسيلة مهمة لبناء السلام، إلى جانب إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستدامين في ليبيا مع إدراك مدى استعداد الأطراف الليبية المعنية وأولوياتها».

واعتبرت وليامز في تغريدة ثالثة أن نتائج هذه العملية «ستعزز المسار الأمني على المدى القصير، بينما ستعزز على المدى البعيد سيادة القانون وتحسن من أوضاع حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أنها وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة أكدوا «من جديد ضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض وعلى اتفاق وقف إطلاق النار».

الأطراف المشاركون في ورشة العمل الفنية بطليطلة

ويضم الوفد الليبي المشاركة في ورشة العمل الفنية المنعقدة بطليطلة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ووكيل وزارة الخارجية واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وأعضاء اللجنة (410) المكلفة برنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة اللواء جمال صفر والعميد فتحي عون، والعميد عبدالباسط الشريع.

كما يشارك في فعاليات الورشة، التي بدأت أمس الإثنين، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، والمبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، والسفير الإسباني لدى ليبيا وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، ومسؤولون من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.