Atwasat

اللواء خالد مازن يعرض رؤية وزارة الداخلية لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 04:57 مساء
اللواء خالد مازن يعرض رؤية وزارة الداخلية لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
اللواء خالد مازن متحدثا في افتتاح ورشة العمل بمدينة طليطلة الإسبانية، الإثنين، 23 مايو 2022. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

عرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، رؤية الوزارة حول طرق الدعم الدولي لبرنامج «نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج» في ليبيا، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل عُقِدت اليوم الإثنين بمدينة طليطلة الإسبانية.

وشارك مازن ضمن وفد ضم عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ووكيل وزارة الخارجية واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وأعضاء اللجنة (410) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة اللواء جمال صفر والعميد فتحي عون، والعميد عبدالباسط الشريع، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»..

وقالت وزارة الداخلية إن اللواء خالد مازن تحدث في افتتاح ورشة العمل عما قامت به وزارة الداخلية من جهود في ضم القوى المساندة في مؤسسات الدولة، وتوضيح رؤية الوزارة في تبني مشروع وطني متكامل بمساعدة الشركاء الدوليين ووضع الحلول المناسبة لتنفيذها.

- اللافي يوضح شروط نجاح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا
- بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ورشة العمل تستمر على مدى يومين بمشاركة واسعة لعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، موضحة أنها تهدف إلى استعراض التجارب الدولية في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستفادة من هذه التجارب.

ومن أبرز المشاركين في الورشة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، والمبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والسفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، والسفير الإسباني لدى ليبيا ومسؤولون من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني

في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري

«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا

عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»

الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»
بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»

بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»
وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما

وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا

شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا

«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
العبدلي يتوقع وصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات وزيادة الاستهلاك

العبدلي يتوقع وصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات وزيادة الاستهلاك
ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي

ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي
صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه

صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه
مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق

مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق
السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة

السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللواء خالد مازن يعرض رؤية وزارة الداخلية لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
اللواء خالد مازن يعرض رؤية وزارة الداخلية لبرنامج نزع السلاح ...
المنفي يجتمع مع المشري لمناقشة آخر ما توصلت إليه مباحثات المسار الدستوري
المنفي يجتمع مع المشري لمناقشة آخر ما توصلت إليه مباحثات المسار ...
حظر مزاولة غير الليبيين لجميع الأنشطة التجارية بالتجزئة والجملة
حظر مزاولة غير الليبيين لجميع الأنشطة التجارية بالتجزئة والجملة
العابد يكشف مبادرة أممية مرتقبة لدعم استراتيجية التأهيل والإدماج لأفراد التشكيلات المسلحة
العابد يكشف مبادرة أممية مرتقبة لدعم استراتيجية التأهيل والإدماج ...
صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط والغاز
صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط والغاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
المزيد
القبض على مواطن بتهمة تهريب المهاجرين في القره بوللي
القبض على مواطن بتهمة تهريب المهاجرين في القره بوللي...
مع اقتراب الصيف.. اتفاق «جزائري-ليبي» على خطوات تنفيذ برنامج إنتاج الكهرباء وصيانة الشبكات
مع اقتراب الصيف.. اتفاق «جزائري-ليبي» على خطوات تنفيذ برنامج......
القطراني: حكومتنا ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء
القطراني: حكومتنا ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في ......
صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط والغاز
صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط ......
العابد يكشف مبادرة أممية مرتقبة لدعم استراتيجية التأهيل والإدماج لأفراد التشكيلات المسلحة
العابد يكشف مبادرة أممية مرتقبة لدعم استراتيجية التأهيل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط