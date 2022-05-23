اللواء خالد مازن يعرض رؤية وزارة الداخلية لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

القاهرة - بوابة الوسط

عرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، رؤية الوزارة حول طرق الدعم الدولي لبرنامج «نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج» في ليبيا، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل عُقِدت اليوم الإثنين بمدينة طليطلة الإسبانية.

وشارك مازن ضمن وفد ضم عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ووكيل وزارة الخارجية واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وأعضاء اللجنة (410) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة اللواء جمال صفر والعميد فتحي عون، والعميد عبدالباسط الشريع، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»..

وقالت وزارة الداخلية إن اللواء خالد مازن تحدث في افتتاح ورشة العمل عما قامت به وزارة الداخلية من جهود في ضم القوى المساندة في مؤسسات الدولة، وتوضيح رؤية الوزارة في تبني مشروع وطني متكامل بمساعدة الشركاء الدوليين ووضع الحلول المناسبة لتنفيذها.

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وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ورشة العمل تستمر على مدى يومين بمشاركة واسعة لعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، موضحة أنها تهدف إلى استعراض التجارب الدولية في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستفادة من هذه التجارب.

ومن أبرز المشاركين في الورشة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، والمبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والسفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، والسفير الإسباني لدى ليبيا ومسؤولون من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.