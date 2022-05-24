مطار سبها يعلن بدء تسيير رحلات الخطوط الليبية من بنغازي كل ثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مطار سبها، بدء تسيير الرحلات الداخلية لشركة الخطوط الجوية الليبية على قطاع بنغازي-سبها كل ثلاثاء، وذلك بعد هبوط إحدى طائرات الشركة صباح اليوم قادمة من مدينة بنغازي على متنها وفد من الشركة، وفق ما نشر على صفحة مطار سبها على «فيسبوك».

وكان في استقبال وفد شركة الخطوط الجوية الليبية كل من آمر منطقة سبها العسكرية وعدد من الضباط التابعين للقيادة العامة، ووزيري الإسكان والصناعة ورئيس ديوان الحكومة المكلفة من مجلس النواب، ومدير عام مطار سبها ومدير المنطقة الجنوبية للخطوط الليبية ومدير المنفذ ورئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء مكتبه وموظفي الشركة والجهات الأمنية بالمطار.

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وأشادت صفحة مطار سبها على «فيسبوك» بشركة الخطوط الجوية الليبية «في إعادة طائرة الإيرباص 320 إلى الخدمة بعد صيانتها استعدادًا لعودة طائرة أخرى عقب إكمال عمليات الطلاء في مصر بعد صيانتها في تونس استعدادًا لبدء تسيير الرحلات الدولية من مطار سبها الدولي قريبًا جدًا»، وفق المصدر.

واستأنفت شركة الخطوط الجوية الليبية في 14 مايو الجاري رحلاتها الداخلية من وإلى مطار معيتيقة الدولي بعد توقف لأيام، معلنة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها ستسيِّر رحلات إلى مطارات طبرق وسبها وغات، لتخفيف المعاناة ومشقة السفر برًا على المواطنين، وحرصًا على سلامتهم وتسهيل التنقل عليهم.

استقبال وفد الخطوط الليبية بمطار سبها، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مطار سبها)

استقبال وفد الخطوط الليبية بمطار سبها، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مطار سبها)

استقبال وفد الخطوط الليبية بمطار سبها، الثلاثاء 24 مايو 2022. (مطار سبها)