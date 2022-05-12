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الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 02:42 مساء
الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية استئناف رحلاتها داخلية من وإلى مطار معيتيقة الدولي بدءًا من غدٍ الجمعة.

وستُسيّر الشركة رحلات بين المطار ومطارات طبرق وسبها وغات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأضاف البيان «يأتي ذلك في إطار تخفيف المعاناة ومشقة السفر برًا»، وحرصًا على سلامة المواطينن وتسهيل التنقل عليهم.

كما وجهت الشركة الشكر إلى أطقمها الفنية والتشغيلية والإدارية وجميع الموظفين.

استئناف الرحلات بين بنغازي وإسطنبول
واليوم الخميس، تستأنف الشركة رحلاتها الجوية من مدينة بنغازي إلى مدينة إسطنبول التركية، وذلك بواقع رحلتين أسبوعيًا، بعد توقف دام سنوات على هذا الخط بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها ليبيا.

- الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها الجوية من بنغازي إلى إسطنبول الخميس المقبل
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الخطوط الليبية تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة إلى طبرق السبت 

وحددت الشركة، أسعار تذاكر شاملة الذهاب والعودة لتبدأ من 1195 دينارًا على جميع الرحلات، منوهة بأن موعد انطلاق أولى الرحلات من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى إسطنبول ستكون عند الساعة السادسة مساءً.

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