وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية تبحث تفعيل دور المرأة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية التابع لحكومة الوحدة الوطنية، سبل تفعيل دور المرأة الليبية كشريك أساسي في عملية التنمية.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، سلط المجتمعون الضوء على التحديات التي تجابه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في ليبيا وبحث الفرص والإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات وسيدات الأعمال الليبيات في العملية التنموية وآليات التنمية وصورها ومجالاتها المتعددة.

وأشار البيان إلى اهتمام الوزارة «بدور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا والدفع نحو تمكينها عن طريق وجودها في المراكز المتقدمة في مجالات الاستثمار بما يحقق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتشجيع المرأة الليبية في برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر».

وترأس الاجتماع رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي أحمد الأحجل، بحضور الدكتور عماد بحري مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وسيدة الأعمال الليبية إيمان صالح بن أحمد .