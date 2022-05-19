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ضبط 98 صندوق أدوية منتهية الصلاحية في غريان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 07:54 مساء
ضبط 98 صندوق أدوية منتهية الصلاحية في غريان
أدوية منتهية الصلاحية جرى ضبطها في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)
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أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي ضبط 98 صندوق أدوية منتهية الصلاحية ببوابة الهيرة في غريان، وجرى إحالتها لفرع جهاز الحرس البلدي غريان.

وأوضحت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء فرع الدعم المركزي غريان المتمركزون ببوابة الهيرة ضبطوا صباح اليوم مركبة آلية نوع «هيونداي بورتر» حافظة، بقيادة المدعو «ج.ر.س» (ليبي الجنسية)، وبتفتيشها عُثر بداخلها على 98 صندوقا تحوي أدوية مختلفة الأنواع وهي منتهية الصلاحية.

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وأضافت أن أعضاء فرع الدعم المركزي «مستمرون في تأدية نشاطهم لضبط المخالفين للقانون والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين كافةً، وعدم السماح بحدوث أية تجاوزات أو مخالفات قانونية».

أدوية منتهية الصلاحية جرى ضبطها في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)
أدوية منتهية الصلاحية جرى ضبطها في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)
أدوية منتهية الصلاحية جرى ضبطها في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)
أدوية منتهية الصلاحية جرى ضبطها في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)
أدوية منتهية الصلاحية جرى ضبطها في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)
أدوية منتهية الصلاحية جرى ضبطها في غريان (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)
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