الدبيبة يخاطب النائب العام والمدعي العسكري لفتح تحقيق بشأن أحداث طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، النائب العام، والمدعي العسكري، لفتح تحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس، اليوم.

وطالب الدبيبة في خطابين وجههما إلى النائب العام والمدعي العسكري العام بضرورة «اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسببين في حدوث أضرار لعدد من الأحياء السكنية والإدارية وبعض الفنادق»، إضافة إلى «زعزعة الأمن والاستقرار» بالعاصمة.

حكومة الوحدة تعلن «وأد الفتنة».. وباشاغا يلمح لمغادرة طرابلس

وفي وقت سابق، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ«كل مهنية» و«حزم» مع «محاولة تسلل بائسة» إلى طرابلس، متهمة «مجموعة مسلحة خارجة عن القانون» بالوقوف وراءها، معلنة النجاح في «وئد الفتنة والمحافظة على استقرار العاصمة وأمن مواطنيها».

- باشاغا يلمح لمغادرته طرابلس: جئنا بالسلام ولم نرض بالمساس بأمن العاصمة وأهلها

- «الرئاسي» يحذر من تبعات تحويل الخلافات السياسية إلى «نزاع مسلح»

- الدبيبة من منطقة الاشتباكات بطرابلس: لن ننسى من اعتدى علينا

- واشنطن تحذر من تبعات «الاستيلاء» على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف

- وليامز تعلق على المستجدات في طرابلس: لا يمكن حل النزاع بالعنف

- باشاغا يؤكد وصوله طرابلس: نمد أيدينا للجميع لنبني ليبيا

- باشاغا في طرابلس وفق مكتبه الإعلامي

- عودة الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات أعقبت دخول باشاغا العاصمة

- «حكومة الوحدة»: وأدنا الفتنة.. وسنتعامل بشدة مع كل من يهدد أمن المواطنين

وقالت الحكومة في بيان، إن هذه المحاولة هدفت إلى «إثارة الرعب والفوضى بين سكان طرابلس، باستخدام الأسلحة والعنف»، ما تسبب في «خسائر بشرية ومادية لا تزال أجهزة الأمن والإدارة المحلية تعمل على حصرها ومعالجتها».

في حين ألمح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا إلى مغادرته العاصمة طرابلس بعد ساعات من إعلان دخولها بـ«سلام وأمن» واستقباله من أهلها بـ«شكل ممتاز»، على حد قوله.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»: «رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف وقوة السلاح واستقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل، فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية»، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

إلى ذلك، أكد سكان في العاصمة اتصلت بهم «بوابة الوسط» أن الهدوء عاد إلى المدينة؛ حيث جرى فتح الطرق الرئيسة التي كانت أقفلت جراء الاشتباكات التي لم تستمر طويلًا، ومنها شارع الشط الممتد من مطار معيتيقة إلى ما كان يعرف بمقر الكلية العسكرية للبنات، وطريق المطار.