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«حكومة الوحدة»: وأدنا الفتنة.. وسنتعامل بشدة مع كل من يهدد أمن المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 01:42 مساء
«حكومة الوحدة»: وأدنا الفتنة.. وسنتعامل بشدة مع كل من يهدد أمن المواطنين
شعار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ«كل مهنية» و«حزم» مع «محاولة تسلل بائسة» إلى طرابلس، متهمة «مجموعة مسلحة خارجة عن القانون» بالوقوف وراءها، معلنة النجاح في «وئد الفتنة والمحافظة على استقرار العاصمة وأمن مواطنيها».

وقالت الحكومة في بيان، إن هذه المحاولة هدفت إلى «إثارة الرعب والفوضى بين سكان طرابلس، باستخدام الأسلحة والعنف»، ما تسبب في «خسائر بشرية ومادية لا تزال أجهزة الأمن والإدارة المحلية تعمل على حصرها ومعالجتها».

«حكومة الوحدة»: ملتزمون بالوصول إلى الانتخابات
ودان البيان «هذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون»، معلنًا توجيه الحكومة كل الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل بشدة مع كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم».

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وأكدت الحكومة التزامها أمام الشعب الليبي بإيصاله لتحقيق الانتخابات، و«منع أي محاولات تسعى لها بعض الأطراف للتمديد لأنفسها وفرض نفسها بالقوة فوق إرادة الشعب الليبي».

وطالب البيان الأطراف الدولية كافة بإدانة هذه «التصرفات التي تهد أمن المواطنين وسلامتهم، واعتبار أن من يقوم بها غير صالح لأن يكون طرفًا في أي حوار أو اتفاق سياسى بالخصوص».

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وصوله بـ«سلام وأمن» إلى العاصمة تمهيدًا لبدء حكومته عملها من هناك، وما رافق ذلك من دعوات داخلية وخارجية لـ«تجنب العنف»، و«ضبط النفس».

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