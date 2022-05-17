الدبيبة من منطقة الاشتباكات بطرابلس: لن ننسى من اعتدى علينا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، تشكيل «لجنة لتقييم الأضرار وتعويض المواطنين المتضررين جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس» صباح اليوم، مؤكدًا «لن ننسى من اعتدى علينا».

وفيما ظهرت من حوله حافلات وسيارات ومبانٍ مدمرة، قال الدبيبة للمواطنين إنه «لم ينم الليلة الماضية»، وأضاف: «من جاؤونا في عقاب الليل وكسروا ودمروا تسببوا في خسائر لأرزاق الناس والليبيين»، حسب مقطع فيديو.

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وبعد أن وصفهم بـ«طيور الشر»، قال الدبيبة: «إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم بالانتخابات»، ومضى مشددًا «لن ننسى من اعتدى علينا».

وبخصوص التعويضات عن الأضرار بمناطق الاشتباكات، أعلن الدبيبة تشكيل لجنة بالخصوص، ووجه أحد مرافقيه بضرورة القيام اليوم بعملية حصر لهذه الأضرار تمهيدًا لصرف تعويضات بقيمتها للمستحقين.

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وصولها إلى طرابلس فجر الثلاثاء تمهيدًا للبدء في عملها من هناك وذلك وسط دعوات أممية ودولية لـ«ضبط النفس» و«تجنب العنف».

آثار دمار بادية على حافلة في منطقة الاشتباكات في طرابلس، 17 مايو 2022. (صورة من مقطع فيديو)