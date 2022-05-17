مصر تحث على «ضبط النفس» في ليبيا.. وتشدد على «حتمية الحوار»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصر، ضرورة الحفاظ على الهدوء والأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي في ضوء «التطورات الجارية في طرابلس»، في إشارة إلى إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب وصولها فجر الثلاثاء إلى العاصمة تمهيدًا لبدء عملها من هناك.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في بيان، إن بلاده تتابع بـ«قلق» التطورات الجارية في طرابلس، وحث جميع الأطراف الليبية على «ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف».

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مصر تؤكد على «حتمية الحوار» في ليبيا

وشدَّد علي «حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن ودون تأخير»، وأكد في هذا الإطار علي أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة «وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة».

وبينما أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وصوله طرابلس بـ«سلام وأمان»، واستقباله من أهاليها بـ«شكل ممتاز»، وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «من جاؤونا بالليل» بـ«طيور الشر»، وقال: «لن ننسى من اعتدى علينا».

ويأتي ذلك في وقت تتلاحق الدعوات بضرورة «تجنب العنف» و«ضبط النفس» والعودة إلى الحوار باعتباره سبيلًا لحل الأزمة.