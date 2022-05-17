إسبانيا «قلقة» من «الاشتباكات العنيفة» في طرابلس وتدعو إلى «ضبط النفس»

القاهرة - بوابة الوسط

عبَّرت إسبانيا «قلقها البالغ» من «الاشتباكات المسلحة العنيفة في طرابلس اليوم»، داعية إلى «الهدوء وضبط النفس».

وانضمت السفارة الإسبانية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» إلى تأكيد المجتمع الدولي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بشأن ضرورة «الهدوء وضبط النفس».

وحثت السفارة «جميع الجهات الفاعلة على التصرف بمسؤولية والامتناع عن العنف»، وقالت: «شعب ليبيا يستحق السلام».

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ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وصوله العاصمة طرابلس بـ«سلام وأمان»، حيث قال في في كلمة مصورة: «نحن كحكومة أتينا نمد أيادينا لكل الليبيين سواء المعارضون والرافضون أو الذين لا يفهمون الوضع بشكل جيد، نتحد ونمد أيدينا مع بعضنا البعض لنكون قادرين على بناء ليبيا».

وتفاعلًا مع المستجدات، شددت ستيفاني وليامز على «الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين»، وحثت على «ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات».