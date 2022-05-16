تبون: متفقون مع تركيا على أن الحل الليبي في انتخابات ولا شيء آخر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اتفاق بلاده مع تركيا «على أن الحل الليبي هو في الانتخابات ولا شيء آخر»، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتشاور بين الجزائر وأنقرة حول القضية الليبية.

جاء تأكيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، اليوم الإثنين.

اتفاق بين الجزائر وتركيا بشأن ليبيا

وقال تبون خلال حديثه للصحفيين: «هناك اتفاق جوهري بيننا وبين الأشقاء في تركيا على أن تسوية المشكل في ليبيا يكون بالانتخابات.. ما فيش حل من غير انتخابات نزيهة لإرجاع السلطة للشعب الليبي».

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وتابع: «نحن متفقان على أن يكون هناك تشاور وتواصل بالنسبة للقضية الليبية وننسق مع بعض.. وجوهريًا متفقان أن الحل الليبي في انتخابات ولا شيء آخر».

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية في تقرير لها، لمناسبة زيارة الرئيس الجزائري إلى أنقرة، إن «الملف الليبي برز كواحدة من القضايا التي نسقت فيها الجزائر وتركيا في إطار مساعي إيجاد حل سياسي، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن التطورات الحاصلة في فلسطين».