الأرصاد: البحر هادئ الى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا الى خفيف الموج اليوم الأحد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.