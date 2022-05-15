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الأرصاد: البحر هادئ الى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 10:38 صباحا
الأرصاد: البحر هادئ الى خفيف الموج
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد (15 مايو 2022 )
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا الى خفيف الموج اليوم الأحد. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج وبنغازي لظهور شبورة مائية.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• الرياح شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية غدًا على الساحل من الخليج إلى بنغازي، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.

الأرصاد: البحر هادئ الى خفيف الموج
الأرصاد: البحر هادئ الى خفيف الموج
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