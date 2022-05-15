العثور على 38 قطعة من مخلفات الحرب في الزاوية الغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأحد، العثور على 38 قطعة من مخلفات الحرب في الزاوية الغرب.

‏وقالت الهيئة في بيان إن «مكتب المفرقعات بالمنطقة الغربية استجاب لبلاغ وارد إلى قسم هيئة السلامة الوطنية- الزاوية الغرب بشأن هذه المخلفات».

وأضافت: «خرجت الفرقة الفنية إلى المكان المبلغ عنه بمنطقة أبي عيسى (مجمع الخردة)، حيث تم العثور على القطع الـ38 من مخلفات الحرب». وأشارت إلى «تأمين القطع ونقلها إلى مكان التجميع لمعالجتها لاحقا».

تفكيك مخلفات الحرب

وفي نهاية مارس الماضي، أكدت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إعدام عشرة أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة عن طريق تفجيرها، مشيرة إلى مواصلة جمع وإزالة مخلفات الحرب، من منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة.

وفي الخامس من مايو، قالت وزارة الداخلية إنها تعتزم تفكيك عدد من الذخائر والقذائف المتبقية من مخلفات الحرب جرى اكتشافها بمنطقة الزريق بمصراتة، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين.

قطع من مخلفات الحرب في الزاوية الغرب. (هيئة السلامة الوطنية)

قطع من مخلفات الحرب في الزاوية الغرب. (هيئة السلامة الوطنية)