تفكيك مخلفات حرب في مصراتة بعد بلاغ من مواطن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها تعتزم التخلص من، وتفكيك عدد من الذخائر والقذائف المتبقية من مخلفات الحرب جرى اكتشافها بمنطقة الزريق بمصراتة، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، السبت، أن فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية فرع المنطقة الوسطى، سيتولى عملية التفكيك، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المخلفات إلى وحدات التخزين لحين إتلافها بالطرق الأمنة المتبعة.

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وبنهاية مارس الماضي، أكدت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إعدام عشرة أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة عن طريق تفجيرها، مشيرة إلى مواصلة جمع وإزالة مخلفات الحرب، من منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة.

وفي أبريل، انتشلت وزارة الداخلية كميات مختلفة من مخلفات الحرب من الكلية الجوية ومنطقة الكراريم في مصراتة.

قذائف جرى العثور عليها في منطقة الزريق بمصراتة، 7 مايو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

أثناء العثور على قذائف ومخلفات حرب بمنطقة الزريق بمصراتة، 7 مايو 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)