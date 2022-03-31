Atwasat

إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 10:08 مساء
إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة
انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، إعدام عشرة أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة.

وأفاد منشور لرئاسة الأركان على «فيسبوك» بأن تلك الحصيلة جاءت بجهود إدارة الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة، وآمر شعبة العمليات والتدريب، وإدارة الاستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية نقطة معيتيقة، وأيضا جهاز الطب العسكري.

- «يونيسيف»: مقتل طفلين وإصابة ثالث نتيجة انفجار مخلفات الحرب في بنغازي وسرت
- «الهندسة العسكرية»: تفجير 12 طن ألغام ومفخخات ومخلفات حرب

وأضافت أن العمليات أسفرت عن إعدام عشرة أطنان من مخلفات الحرب عن طريق تفجيرها، والتي جمعت من مناطق مختلفة في الفترة الماضية، لافتة إلى أن العمل ما زال مستمرا في جمع وإزالة مخلفات الحرب، من منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة.

وخلال الفترة الماضية، باشرت هيئة السلامة الوطنية عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار

بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية

رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية
البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»

البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث

أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار

وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا

الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوجناح يبدي دعمه لمؤسسة النفط وضرورة تسييل ميزانياتها
أبوجناح يبدي دعمه لمؤسسة النفط وضرورة تسييل ميزانياتها
اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة
اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء الانتخابات ...
اعتماد وزارة الخارجية المصرية شرط لقبول طلبات العمالة الوافدة
اعتماد وزارة الخارجية المصرية شرط لقبول طلبات العمالة الوافدة
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاما للإدارة المحلية
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاما للإدارة المحلية
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال ......
المزيد
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض المزمنة
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ......
إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة
إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة...
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد ......
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية ......
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاما للإدارة المحلية
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاما للإدارة المحلية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط