إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، إعدام عشرة أطنان من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة.

وأفاد منشور لرئاسة الأركان على «فيسبوك» بأن تلك الحصيلة جاءت بجهود إدارة الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة، وآمر شعبة العمليات والتدريب، وإدارة الاستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية نقطة معيتيقة، وأيضا جهاز الطب العسكري.

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وأضافت أن العمليات أسفرت عن إعدام عشرة أطنان من مخلفات الحرب عن طريق تفجيرها، والتي جمعت من مناطق مختلفة في الفترة الماضية، لافتة إلى أن العمل ما زال مستمرا في جمع وإزالة مخلفات الحرب، من منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة.

وخلال الفترة الماضية، باشرت هيئة السلامة الوطنية عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)

انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)

انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)

انتشال مخلفات حرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)