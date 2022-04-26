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إتلاف طن من الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة الكراريم في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 07:45 مساء
إتلاف طن من الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة الكراريم في مصراتة
عملية التخلص من الألغام والمخلفات الحربية بمنطقة الكراريم في مصراتة، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
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أتلف قسم المتفجرات بفرع المنطقة الوسطى بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، الثلاثاء، ما يقارب من طن من مخلفات الحرب والألغام، وذلك بمنطقة الكراريم في مدينة مصراتة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عملية الإتلاف جرت في منطقة الكراريم بمدينة مصراتة «لتوافر شروط السلامة لإتمام عملية التخلص من هذه الكمية بشكل آمن بدرجة 100%».

- انتشال كمية مختلفة من مخلفات الحرب بمواقع بالكلية الجوية في مصراتة

وذكرت وزارة الداخلية أن الكمية الضخمة التي جرى إتلافها وإعدامها جرى تجميعها خلال عمليات المسح التي قام بها المختصون في جهاز المباحث الجنائية في الأيام القليلة الماضية في كل من مقار الكلية الجوية والشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة.

انتشال مخلفات حربية من الكلية الجوية بمصراتة
وفي 15 أبريل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، انتشال كمية مختلفة من مخلفات الحرب من مواقع مختلفة بالكلية الجوية في مصراتة، وذلك من قبل فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع لجهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» حينها أن هذه العملية جرت بعد ورود بلاغ من أحد ضباط الكلية بوجود كمية من مخلفات الحرب بمواقع مختلفة بالكلية الجوية في مصراتة، مؤكدة أنه جرى نقلها بعد انتشالها إلى وحدات التخزين إلى حين إتلافها بالطرق الأمنة المتبعة.

عملية التخلص من الألغام والمخلفات الحربية بمنطقة الكراريم في مصراتة، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
عملية التخلص من الألغام والمخلفات الحربية بمنطقة الكراريم في مصراتة، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
عملية التخلص من الألغام والمخلفات الحربية بمنطقة الكراريم في مصراتة، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
عملية التخلص من الألغام والمخلفات الحربية بمنطقة الكراريم في مصراتة، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
عملية التخلص من الألغام والمخلفات الحربية بمنطقة الكراريم في مصراتة، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
عملية التخلص من الألغام والمخلفات الحربية بمنطقة الكراريم في مصراتة، الثلاثاء 26 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
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