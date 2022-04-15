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انتشال كمية مختلفة من مخلفات الحرب بمواقع مختلفة بالكلية الجوية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 09:47 مساء
انتشال كمية مختلفة من مخلفات الحرب بمواقع مختلفة بالكلية الجوية في مصراتة
أحد عناصر مكتب تفكيك المتفجرات يحمل قذيفة بعد انتشالها من موقع بالكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الجمعة، عن انتشال كمية مختلفة من مخلفات الحرب من مواقع مختلفة بالكلية الجوية في مصراتة، وذلك من قبل فريق مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع لجهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية جرت بعد ورود بلاغ من أحد ضباط الكلية بوجود كمية من مخلفات الحرب بمواقع مختلفة بالكلية الجوية في مصراتة، مؤكدة أنه جرى نقلها بعد انتشالها إلى وحدات التخزين إلى حين إتلافها بالطرق الأمنة المتبعة.

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ولا تزال المخلفات الحربية في عدة مناطق ليبية تهدد حياة المدنيين. وقد تسبب في وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين من مختلف الأعمار والفئات على مدى السنوات والأشهر الماضية سيما في المناطق التي شهدت اشتباكات وأعمالا حربية.

وتواصل الجهات المعنية بمختلف الأجهزة الأمنية وكذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة العملة على إزالة المخلفات الحربية من مناطق الاشتباكات في عدة مناطق من أجل تفادي وقوع المزيد من الضحايا.

عناصر تفكيك المتفجرات أثناء إزالة المخلفات الحربية من مواقع بالكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الداخلية)
عناصر تفكيك المتفجرات أثناء إزالة المخلفات الحربية من مواقع بالكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الداخلية)
مخلفات حربية جرى انتشالها من مواقع بالكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الداخلية)
مخلفات حربية جرى انتشالها من مواقع بالكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الداخلية)
عناصر تفكيك المتفجرات أثناء إزالة المخلفات الحربية من مواقع بالكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الداخلية)
عناصر تفكيك المتفجرات أثناء إزالة المخلفات الحربية من مواقع بالكلية الجوية في مصراتة. (وزارة الداخلية)
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