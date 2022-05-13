«نوفا»: حوالي ألفي عنصر من «فاغنر» ما زالوا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن ثلاثة مصادر ليبية قولهم إن ما لا يقل عن 1500 إلى ألفي عنصر من «فاغنر» ما زالوا موجودين في ليبيا.

وقال مصدر ليبي في تونس للوكالة إن عدد عناصر «فاغنر» الموجودين في ليبيا حوالي «5000 روسي وسوري»، فيما تحدث مصدران آخران في طرابلس عن «1500-2000» و«أكثر من 2000» على التوالي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح، في حوار أخيرا، بأن «مجموعة فاغنر تمت دعوتها إلى ليبيا من قبل البرلمان الشرعي ومقره طبرق على أساس تجاري».

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وتشتهر مجموعة فاغنر بكونها مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشتبه في ارتكابها انتهاكات في مالي وليبيا وسورية.

وفي 29 أبريل الماضي، أفاد موقع «فاينانشيال تايمز» بأن روسيا استخدمت ليبيا كمحور لنشر مرتزقتها في القارة الأفريقية، سواء مالي أو أفريقيا الوسطى، لكن تكاليف غزو أوكرانيا بدأت في إجهاد عمليات انتشار المرتزقة، مع ورود تقارير بمغادرة نحو 200 مقاتل من «فاغنر» أفريقيا الوسطى.