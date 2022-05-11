كادت تقيد ضد مجهول.. أمن بنغازي يكشف غموض جريمة قتل مواطن حرقا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي غموض جريمة قتل مواطن عثر على جثمانه محروقا، بعدما كادت تُقيد الجريمة ضد مجهول.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم معلومات بنشوب حريق في منزل بمنطقة اللثامة، حيث انتقل أعضاء التحريات إلى المكان، ليعثروا هناك على جثة مواطن متفحمة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

الوفاة كادت تسجل على أنها طبيعية

وكادت أن تسجل الواقعة على أنها وفاة طبيعية نتيجة الاختناق، إلا أن تحقيقات موسعة لأعضاء التحريات كشفت وجود مشكلات بين المتوفى وشقيقه، الذي يتعاطى المخدرات، ما جعل الشكوك تدور حول تورطه في الواقعة.

واتضح أن شقيق المجني عليه هدده ووالدتهما بالقتل، وعليه جرى إعداد كمين له وضبطه، ثم نُقل إلى قسم البحث الجنائي حيث اعترف بارتكابه الجريمة.

وقال إنه تسلل لمنزل شقيقه خلال نومه، وسكب البنزين عبر نافذة غرفته، ثم أشعل النار بها، ومكث في سيارته وهو يشاهد النيران تلتهم المنزل، ومن ثم ذهب لوالدته وأخبرها بمشاهدته للحريق في منزل شقيقه. وأُحيل الجاني إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.