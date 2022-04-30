الدبيبة يحدد عطلتي عيدي الفطر والعمال

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، قرارًا يقضي بتحديد أيام عطلتي عيدي العمل والفطر المبارك.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم «203» لسنة 2022، على أنه «تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1443 هجرية، 2022 ميلادية، أيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال».

في حين تكون «عطلة عيد العمل يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 في جميع المؤسسات والهيئات العامة، على أنه يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010».

وبالنسبة ليوم الخميس المقبل، فقد نصت المادة الثانية من القرار على اعتباره إجازة للموظفين لوقوعه بين يومي عطلة أسبوعية وعطلة رسمية على أن يخصم من رصيد الإجازة السنوية. وحضت المادة الثالثة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره مع إلغاء كل حكم يخالفه.

- «تقصي الأهلة»: غدا الأحد المتمم لشهر رمضان

«الاستشعار عن بعد»: الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

- «الإفتاء» تدعو لتحري هلال شوال

الأحد المتمم لشهر رمضان في ليبيا

وقبل ذلك، أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم السبت، تعذر رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك، فإن غدًا الأحد الموافق 1 مايو 2022 ميلاديًا هو المتمم لشهر رمضان للعام 1443 هجرية، وأن الإثنين الموافق 2 مايو 2022 ميلاديًا هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء توقع أن يكون الإثنين المقبل (2 مايو) هو أول أيام شهر شوال (أول أيام عيد الفطر)، على أن يكون غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان.

وقال المركز في بيان، إن الإعلان الرسمي عن دخول شهر شوال سيكون اليوم السبت، بعد غروب الشمس من قبل الجهات الرسمية المكلفة من الدولة، موضحًا أن يوم تحري الهلال هو الـ29 من كل شهر قمري، «حيث يتراءى فيه الناس هلال الشهر الجديد بعد غروب الشمس فإن ثبتت الرؤية بدؤوا الشهر الجديد وإن تعذرت رؤيته أتموا الشهر الحاضر 30 يومًا».