«تقصي الأهلة»: غدا الأحد المتمم لشهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم السبت، تعذر رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك، فإن غدًا الأحد الموافق 1 مايو 2022 ميلاديًا هو المتمم لشهر رمضان للعام 1443 هجرية، وأن الإثنين الموافق 2 مايو 2022 ميلاديًا هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

«الاستشعار عن بعد»: الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

- «الإفتاء» تدعو لتحري هلال شوال

وفي وقت سابق، دعت اللجنة العليا للإفتاء بـ«الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية»، لجان رصد الأهلة التابعة لها في كافة ربوع ليبيا للخروج إلى المراصد لتحرّي رؤية هلال شهر شوال، وقالت في بيان، إن تحري رؤية الهلال ستكون بعد عصر اليوم، مطالبة من يرى الهلال أن يتواصل مع مكتب الأوقاف أو المحكمة.

وقبل ذلك، توقع المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء أن يكون الإثنين المقبل (2 مايو) هو أول أيام شهر شوال (أول أيام عيد الفطر)، على أن يكون غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان.

وقال المركز في بيان، إن الإعلان الرسمي عن دخول شهر شوال سيكون اليوم السبت، بعد غروب الشمس من قبل الجهات الرسمية المكلفة من الدولة، موضحًا أن يوم تحري الهلال هو الـ29 من كل شهر قمري، «حيث يتراءى فيه الناس هلال الشهر الجديد بعد غروب الشمس فإن ثبتت الرؤية بدؤوا الشهر الجديد وإن تعذرت رؤيته أتموا الشهر الحاضر 30 يومًا».