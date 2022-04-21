مديرية أمن طرابلس تطالب المواطنين بالحذر وتجنب السرعة العالية بسبب سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، المواطنين بضرورة الالتزام والانتباه والحذر وتجنب السرعات العالية أثناء السير على الطرق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

كما طالب مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس في تنوية نشره عبر صفحة المديرية على «فيسبوك» المواطنين بتشغيل الأضواء الأمامية في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة، داعيًا إياهم إلى عدم التردد في التوقف خارج الطريق في حال تدني مستوى الرؤية الأفقية حتى تتضح الرؤية.

وفي وقت سابق، رجح المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي تأجيل أو تأخير بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية فوق المطار.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن موجة الطقس السيئ ستؤثر على مناطق شرق البلاد بدءًا من مساء اليوم.