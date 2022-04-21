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مطار معيتيقة ينوه إلى تأجيل أو تأخير بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 07:48 مساء
مطار معيتيقة ينوه إلى تأجيل أو تأخير بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
انخفاض مستوى الرؤية بمطار معيتيقة بسبب الأحوال الجوية السيئة، الخميس 21 أبريل 2022. (المركز الإعلامي لمطار معيتيقة)
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نوه المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، إلى تأجيل أو تأخير بعض الرحلات بسبب «سوء الأحوال الجوية» السائدة في المنطقة و«تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المطار»، وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة.

- أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة غربا مع رياح مثيرة للأتربة

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن موجة الطقس السيئ ستؤثر على مناطق شرق البلاد بدءًا من مساء اليوم.

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