مطار معيتيقة ينوه إلى تأجيل أو تأخير بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

نوه المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، إلى تأجيل أو تأخير بعض الرحلات بسبب «سوء الأحوال الجوية» السائدة في المنطقة و«تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المطار»، وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة.

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وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن موجة الطقس السيئ ستؤثر على مناطق شرق البلاد بدءًا من مساء اليوم.