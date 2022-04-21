أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة غربا مع رياح مثيرة للأتربة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن موجة الطقس السيئ ستؤثر على مناطق شرق البلاد بدءا من مساء اليوم.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة إلى قوية، تصل سرعتها أحيانا أكثر من 65 كيلومترا في الساعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول في المساء إلى غربية فشمالية غربية، معتدلة السرعة، مع تحسن تدريجي في الرؤية، ودرجة الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج وبنغازي، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية، تتحول غدا إلى شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.