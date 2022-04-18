أمن بنغازي يضبط سجينا هاربا وشقيقه الذي ساعده على الفرار

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أحد السجناء الفارين من الشرطة القضائية، وشقيقه الذي ساعده على الهروب.

وتعود بداية الواقعة إلى هروب أربعة سجناء من الشرطة القضائية، بعدما هاجمت مجموعة مسلحة سيارات لها، وذلك قبيل عرضهم على نيابة الجنوب «الماجوري»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأحد.

واتضح أن شقيق أحد السجناء كان مع المجموعة المسلحة التي هاجمت الشرطة، حيث انتقل رجال التحريات إلى منزلهما في منطقة بوهديمة، لكن لم يعثر عليهما هناك.

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ووردت معلومات حول تنقل السجين وشقيقه في منطقة النواقية، وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة، داهمت قوات الأمن منزلهما هناك وأوقفتهما.

واعترف السجين بالتنسيق هاتفيا مع شقيقه للهجوم على سيارات الشرطة وإطلاق النار عليها، ما تسبب في تلفيات بمحركاتها، كما أقر الأخير بمشاركته في الهجوم بغية تهريب الموقوفين، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهما ثم أحيلا إلى النيابة العامة.