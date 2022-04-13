القبض على سارق محتويات مسجد في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أنها تمكنت من القبض على سارق لمحتويات مسجد في مدينة بنغازي من بينها عدد من المصاحف، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقالت إن القصة بدأت بعد تقدُّم مشرف مسجد في شارع قصر السندباد بمنطقة بوهديمة في مدينة بنغازي بشكوي مفادها تعرض المسجد لسرقة مجموعة من المصاحف وأسمنت ومواد بناء من قبل شخص مجهول.

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنها فتحت على الفور محضرًا بالواقعة وانتقل أعضاء إدارة التحريات المكلفين بالقضية إلى مكان المسجد لمراجعة كاميرات المراقبة وتمكنوا من التعرف على المركبة الآلية التي استخدمها السارق لنقل المسروقات.

وأضافت أن فريق التحري واصل جمع المعلومات إلى أن أفضت مجهوداتهم إلى تحديد موقع المركبة ومعرفة صاحبها الذي أُلقي القبض عليه «في كمين محكم وهو في حالة تعاطي ظاهر».

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن المتهم أقر خلال التحقيق معه، بعد نقله إلى مقر الإدارة، بـ«أنه من سرق المسجد كما اعترف بارتكابه لسرقات أخرى في المدينة».

وطلبت الإدارة العامة للبحث الجنائي من المواطنين ممن يتعرفون على المركبة المبينة في فيديو نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» وتعرضوا لعملية سرقة من قبل شخص على متنها الحضور إلى مقر إدارة التحريات التابعة لها بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي لإتمام باقي الاجراءات القانونية.