ضبط تشكيل عصابي ارتكب عمليات سرقة بقوة السلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة بنغازي تشكيلا عصابيا تورط في عدة عمليات سرقة وسلب لمواطنين وأجانب بقوة السلاح في المدينة.

وارتكب التشكيل جرائمه في مناطق الماجوري والسلماني والبركة وشارع عشرين، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ومن ضمن السرقات التي ارتكبها، سلب هاتف مواطن بمفترق أحد الشوارع، وسرقة هاتف آخر لوافد يحمل الجنسية السودانية بقوة السلاح، وكذلك السطو على حقيبة خاصة لسيدة بمنطقة الماجوري قرب من مدرسة أحمد الشريف.

واتضح أن أحد أعضاء التشكيل مطلوب لدى مركز شرطة الحدائق على ذمة قضية إيذاء، وصادر في حقه أمر ضبط وإحضار، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهم، ثم عرضوا على النيابة العامة.