حملة تزويد محولات محطات الكهرباء بالزيت تصل تراغن (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول حملة تزويد محولات المحطات الأرضية بزيت المحولات إلى منطقة تراغن، في إطار جهودها للمحافظة على مكونات الشبكة العامة للكهرباء من التلف والأعطال.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إنه جرى تزويد محولات دائرة توزيع مرزق بالزيت الخاص للمحولات، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة لتشمل محطات الدائرة كافة.

- «الكهرباء»: حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها

وأمس الجمعة، أعلنت شركة الكهرباء، استمرار أعمال حملة تزويد محولات المحطات الأرضية بزيت المحولات في مدينة سبها وضواحيها.

وبدأت فرقة دائرة التركيبات بإدارة توزيع المنطقة الجنوبية بدأت الحملة في سبها في 20 مارس الماضي، وذلك وفق خطة مبرمجة تشمل كل مناطق الجنوب، وفق بيان لشركة الكهرباء.

تزويد محولات محطات الكهرباء بالزيت في تراغن، 15 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

تزويد محولات محطات الكهرباء بالزيت في تراغن، 15 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

تزويد محولات محطات الكهرباء بالزيت في تراغن، 15 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

تزويد محولات محطات الكهرباء بالزيت في تراغن، 15 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)