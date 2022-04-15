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«الكهرباء»: حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 01:30 مساء
«الكهرباء»: حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها
حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها، 14 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال حملة تزويد محولات المحطات الأرضية بزيت المحولات في مدينة سبها وضواحيها.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن فرقة دائرة التركيبات بإدارة توزيع المنطقة الجنوبية بدأت الحملة في سبها في 20 مارس الماضي، وذلك وفق خطة مبرمجة تشمل كل مناطق الجنوب.

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وأشار البيان إلى أن الحملة تستهدف المحافظة على مكونات الشبكة العامة للكهرباء من التلف والأعطال.

وأضافت شركة الكهرباء مئات الميغاوات إلى الشبكة العمومية، مثل إضافة وتركيب محول ثانٍ، جهد «30/220 ك.ف» داخل محطة أبوعطني بمدينة بنغازي، وذلك ضمن استعدادات الشركة لفصل الصيف.

وفي محاولة لتنويع مصادر الطاقة، بحثت الشركة في مارس الماضي مع شركة «توتال إنرجي» ترتيبات انطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.

حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها، 14 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها، 14 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها، 14 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها، 14 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها، 14 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها، 14 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها، 14 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
حملة لتزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها، 14 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
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