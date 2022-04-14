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الدبيبة يدعو المجلس الأعلى للجامعات والأجهزة الحكومية إلى اجتماع موسع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 08:04 مساء
الدبيبة يدعو المجلس الأعلى للجامعات والأجهزة الحكومية إلى اجتماع موسع
الدبيبة متحدثا خلال اجتماعه مع قيادات التعليم العالي بمقر الوزارة في طرابلس، الخميس 14 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المجلس الأعلى للجامعات إلى عقد اجتماع موسع مع أجهزة الحكومة، وذلك من أجل «معالجة المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية وربط الجامعات مع الجهات المعنية»، مبديًا «استعداد الحكومة لتخصيص الأموال والقرارات اللازمة لحلحلة كافة المشاكل للرقي بالعملية التعليمية».

جاءت دعوة الدبيبة خلال اجتماع عقده، ظهر اليوم الخميس، بديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شارك فيه عدد من رؤساء الجامعات عبر دائرة الاتصال التقني، بحضور وزير التعليم العالي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية، ومديري الإدارات بالوزارة.

الدبيبة يوصي بعودة البطولات الجامعية وتفعيل دور الجامعات ومراكزها البحثية
وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لسير العمل بوزارة التعليم العالي والجامعات، واستمع خلاله الدبيبة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمة وكذلك التطورات الحاصلة بمشاريع برنامج عودة الحياة الواقعة بالجامعات وما ينقصها لاستكمال المركبات الجامعية، وأعمال الصيانة، إلى جانب استحقاقات أعضاء هيئة التدريس المتعثرة.

- الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية

وأضافت أن الدبيبة أوصى خلال الاجتماع بضرورة عودة البطولات الجامعية والمسابقات الرياضية والثقافية على مستوى ليبيا وتفعيل دور الجامعات ومراكزها البحثية والاستشارية كداعم لصناعة القرار واقتراح الحلول العلمية لحل المختنقات التي تواجه الدولة.

الدبيبة يشدد على تأهيل كوادر التعليم الجامعي
وخلال الاجتماع، قال الدبيبة، إن الجامعات الليبية عانت في الأعوام الماضية من العشوائية، وخصوصا في المواقع البعيدة عن العاصمة طرابلس أو المدن الرئيسية. مشددًا على أنه من المهم وجود كوادر تدريس كافية ومؤهلة بشكل جيد حتى يتطور وضع التعليم الجامعي.

وأشار الدبيبة إلى وجود مشكلة في إيفاد الطلاب إلى الخارج، مؤكدًا أن هناك جامعات ليبية أفضل من تلك التي يسافر إليها الطلاب.

اجتماع الدبيبة مع قيادات التعليم العالي بمقر الوزارة في طرابلس، الخميس 14 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع قيادات التعليم العالي بمقر الوزارة في طرابلس، الخميس 14 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع قيادات التعليم العالي بمقر الوزارة في طرابلس، الخميس 14 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع قيادات التعليم العالي بمقر الوزارة في طرابلس، الخميس 14 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يدعو المجلس الأعلى للجامعات والأجهزة الحكومية إلى اجتماع موسع
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