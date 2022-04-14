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الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 03:42 مساء
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية
الدبيبة خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة التعليم العالي، 14 أبريل 2022. (منصة حكومتنا)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن الجامعات الليبية عانت في الأعوام الماضية من العشوائية، وخصوصا في المواقع البعيدة عن العاصمة طرابلس أو المدن الرئيسية.

وأضاف الدبيبة، خلال اجتماع مع مسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة رؤساء عدد من الجامعات عبر تقنية الاتصال المرئي، أنه من المهم وجود كوادر تدريس كافية ومؤهلة بشكل جيد حتى يتطور وضع التعليم الجامعي.

مشكلة إيفاد الطلاب للخارج
وأشار إلى وجود مشكلة في إيفاد الطلاب إلى الخارج، مؤكدا أن هناك جامعات ليبية أفضل من تلك التي يسافر إليها الطلاب.

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واعتبر الدبيبة أن حكومته ترى أن «قطاع التعليم العالي عانى من الخلافات، مع فقدان مئات الشباب من الطلاب الجامعيين، ومع تضييع الجهد والمال بسبب الحروب التي قامت بين أبناء الوطن، لكن الآن نتمتع بالهدوء ومن دون حروب، الأمر الذي أدى إلى انتظام الدراسة، أو جعلها شبه منتظمة».

وتحدث وزير التعليم العالي، عمران القيب، عن أن ليبيا فيها 27 جامعة، و600 كلية منتشرة في مختلف المناطق. 

الدبيبة خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة التعليم العالي، 14 أبريل 2022. (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة التعليم العالي، 14 أبريل 2022. (منصة حكومتنا)
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