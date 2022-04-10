التعليم العالي: تقديم مقترح الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن قرب تقديم مقترح الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير عمران القيب برئيس جامعة طرابلس واللجنة المكلفة بوضع المقترح، بديوان الوزارة في طرابلس، وفق منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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واستعرضت اللجنة نتائج عملها، وناقشت مناقشة المقترح بكل تفاصيل، حيث أبدى الوزير جملة من الملاحظات تتعلق بالمقترح بهدف دراستها من كل الجوانب.

وفي ختام اللقاء تعهدت اللجنة بدراسة كل الملاحظات التي طرحت في اللقاء، وتقديم المقترح الذي سيكون جاهزًا في غضون أيام.